Offensive ukrainienne : Kiev veut une "zone tampon" sur le sol russe pour protéger sa population

L'Ukraine assure qu'elle va mettre en place des livraison de nourriture et de médicaments à destination des populations russes des zones envahies.

Un poste frontière entre l'Ukraine et la Russie dans la région de Soumy, en Ukraine, le 14 août 2024. ( AFP / ROMAN PILIPEY )

Plus d'une semaine après le début d'une offensive surprise sur le territoire russe, l'Ukraine a indiqué mercredi 13 août vouloir créer une "zone tampon" et des "couloirs humanitaires" dans la région russe de Koursk.

"La création d'une zone tampon dans la région de Koursk est une mesure visant à protéger nos communautés frontalières des bombardements hostiles quotidiens", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, sur Telegram. "Les habitants des localités situées dans la zone de l'opération de défense ont été abandonnés par la Russie" et sont privés des "besoins les plus élémentaires", a-t-il ajouté, en précisant que des préparatifs étaient en cours en vue de leur livrer nourriture, eau potable, médicaments et produits d'hygiène.

Évacuer les civils vers la Russie et l'Ukraine

Presque simultanément, la vice-Première ministre, Iryna Verechtchouk, a annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires dans cette même région où des dizaines de milliers de civils ont fui les combats. "Nos forces militaires prévoient (...) d'ouvrir des corridors humanitaires pour l'évacuation des civils, tant en direction de la Russie que de l'Ukraine", a-t-elle indiqué, également sur Telegram.

Depuis le 6 août, les forces ukrainiennes se sont engouffrées dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, prenant les troupes du Kremlin au dépourvu. Faisant suite à des mois de recul face aux troupes russes sur le front Est de l'Ukraine, cette opération militaire est la plus grande incursion d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

De son côté, l'armée russe annonce quasi quotidiennement avoir mis en échec des tentatives de percée ukrainiennes, le président russe Vladimir Poutine ayant ordonné à ses troupes d'"expulser" les forces ukrainiennes du territoire national. Les combats ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de civils de part et d'autre de la frontière.