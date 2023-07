Offensive russe : les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine

Antony Blinken à Nuku’alofa, capitale des Tonga, ce mercredi 26 juillet. ( POOL / TUPOU VAIPULU )

400 millions de dollars. C'est le montant de la nouvelle tranche d'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, annoncé mardi 5 juillet par Washington.

L'aide comprend des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et lance-roquettes HIMARS, ainsi que des missiles Stinger, des munitions d'artillerie, des véhicules blindés et d'autres équipements provenant des stocks américains, selon un communiqué du ministère de la Défense. Elle doit servir à "renforcer les courageuses forces ukrainiennes sur le champ de bataille" et les "aider à reprendre des territoires" occupés par les forces russes, assure le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans un communiqué séparé, en dénonçant par ailleurs les frappes russes visant le port stratégique d'Odessa.

Après son retrait mi-juillet d'un accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, la Russie a commencé à pilonner les zones portuaires dans la région d'Odessa. Cette annonce d'une nouvelle tranche d'aide intervient en pleine contre-offensive de l'armée ukrainienne, qui tente de repousser les forces russes dans l'est et le sud du pays.

Depuis le début de la guerre en février 2022, les Etats-Unis, qui ont pris la tête d'une coalition internationale en soutien à l'Ukraine, ont consacré plus de 43 milliards de dollars en aide militaire à Kiev.