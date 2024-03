Offensive à Rafah : Emmanuel Macron met en garde Israël contre le "crime de guerre" que constituerait tout "transfert forcé de population"

Emmanuel Macron a fait part de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour appeler à "un cessez-le-feu immédiat et durable" à Gaza.

Emmanuel Macron à Bruxelles, en Belgique, le 22 mars 2024. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Emmanuel Macron a haussé le ton dimanche 24 mars envers le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, marquant à nouveau "sa ferme opposition" à une offensive israélienne sur Rafah, demandant un cessez-le-feu à Gaza ou encore en dénonçant les récentes annonces en matière de colonisation.

Lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, le président français a notamment estimé que, dans le cadre d'une offensive israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, "le transfert forcé de population constituait un crime de guerre".

Il a aussi condamné "fermement les récentes annonces israéliennes en matière de colonisation" , a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Israël a annoncé vendredi la saisie de 800 hectares de terres en Cisjordanie occupée.

Emmanuel Macron a enfin fait part de son intention de porter au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour appeler à "un cessez-le-feu immédiat et durable" à Gaza . Moscou et Pékin se sont opposés vendredi à une proposition de résolution similaire de Washington, dénonçant notamment un texte "hypocrite".

Cinq mois et demi d'une guerre dévastatrice ont plongé la bande de Gaza dans une situation humanitaire catastrophique. Le président français a insisté pour qu' Israël ouvre "sans délai et sans conditions tous les points de passage terrestres existant vers la bande de Gaza".

Pour un cessez-le-feu "immédiat et durable"

Emmanuel Macron a également échangé au téléphone dimanche avec le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux dirigeants "ont évoqué le bilan et la situation humanitaire injustifiables à Gaza", selon l'Élysée. Ils ont plaidé de concert pour un cessez-le-feu "immédiat et durable" et "insisté sur le fait que soumettre des civils à un risque de famine était injustifiable".

Ils ont plébiscité une solution à deux États, "seule à même de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à la paix et la sécurité" et qui "implique la création d'un État palestinien incluant Gaza" .

La guerre a éclaté le 7 octobre après une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l' AFP à partir de sources officielles israéliennes. D'après ces sources, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007. Son armée a lancé une offensive qui a fait 32.226 morts à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste.