Obsèques publiques de Lionel Jospin jeudi à Paris, après l'hommage national aux Invalides

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin le 17 décembre 2014 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Les obsèques de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche à l'âge de 88 ans, se dérouleront jeudi à 14H30 au cimetière du Montparnasse à Paris et seront ouvertes au public, a indiqué sa famille à l'AFP.

L'hommage national, annoncé par Emmanuel Macron, aura lieu juste avant, "à 11H00 aux Invalides", a précisé l'Elysée.

Figure centrale de la gauche, Lionel Jospin a été Premier ministre de cohabitation entre 1997 et 2002 sous Jacques Chirac. Premier secrétaire du Parti socialiste de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, ministre de l'Education nationale de François Mitterrand entre 1988 et 1992, il a également été candidat à deux reprises à l’élection présidentielle (1995 et 2002).

De nombreuses personnalités politiques de tous bords ont salué l'homme qui, porté par une conjoncture économique favorable, avait mis en place le passage à la semaine à 35 heures, la couverture maladie universelle et un contrat d'union civile, le Pacs, précurseur du mariage pour tous.

Son destin avait basculé brutalement lors du 21 avril 2002, date restée comme l’un des séismes politiques de la Ve République lorsque, contre toute attente, il avait été éliminé dès le premier tour de l’élection présidentielle, au profit de Jean-Marie Le Pen, candidat du Front national.

Lionel Jospin avait indiqué en janvier avoir subi "une opération sérieuse" et être en convalescence à son domicile, mais sans divulguer de détails.