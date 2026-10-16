ExxonMobil prévoit un bond de 4,5 milliards de ses marges de raffinage au 3T

Le géant pétrolier américain ExxonMobil s'attend à engranger au troisième trimestre 4,5 milliards de dollars supplémentaires par rapport au deuxième trimestre dans sa branche des Produits énergétiques, qui inclut ses activités de raffinage, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Traditionnellement, quelques jours avant la publication de ses performances trimestrielles, le groupe détaille les éléments positifs et négatifs qui devraient marquer ses résultats dans une déclaration publiée auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC).

Dans ce document publié vendredi, ExxonMobil s'attend à ce que la baisse des cours du pétrole représente un manque-à-gagner de 1,3 milliard de dollars entre juillet et septembre, par rapport à la période d'avril à juin. En revanche, il devrait récolter 300 millions de plus grâce au prix du gaz naturel.

En ce qui concerne ses marges, la branche des Produits énergétiques devrait bénéficier du contexte géopolitique et en particulier des pénuries de capacités de raffinage dans le monde à cause des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le gain est estimé à 4,5 milliards de dollars, auxquels devraient s'ajouter 500 millions de dollars en sus dans la branche des Produits de spécialités. Cela va être partiellement grevé par les 600 millions en moins dans les Produits chimiques, selon le tableau publié vendredi.

Par ailleurs, le géant de Spring (Texas) anticipe un gain lié à des cessions ou arrêts d'activités de 700 millions de dollars tandis que des effets de calendrier (contrats à terme, maintenance d'infrastructures, etc) devraient peser à hauteur de 2,5 milliards de dollars.

Vers 15H00 GMT, l'action ExxonMobil progressait de 0,86% à la Bourse de New York. Depuis le début de l'année, elle a gagné 46,41%.

Le groupe doit annoncer ses résultats du troisième trimestre le 30 octobre.

Le consensus des analystes de Factset tablait vendredi matin sur un chiffre d'affaires de 110,97 milliards de dollars (+30,11% sur un an) - dont 82,52 milliards pour les Produits énergétiques (+31,60%) - et un bénéfice net de 15,50 milliards (+92,41%).

Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires avait déjà bondi de 42,41% sur un an et son bénéfice net de 105,08%.