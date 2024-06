Obésité : pourquoi la France s’en sort bien mieux que ses voisins ?

C'est un fait, et un vrai problème de santé publique, l'obésité est en croissance tout autour du globe et touche désormais 16 % de la population mondiale, selon une étude publiée le 1er mars dernier dans la revue scientifique The Lancet . Cette grande étude, menée par le NCD Risk Factor Collaboration, en lien avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), livre des données particulièrement intéressantes à l'échelle tant mondiale que nationale.

L'étude s'appuie sur des données recensées sur 220 millions de personnes âgées de plus de 5 ans, divisées en deux groupes distinguant les plus de 20 ans et les moins de 20 ans, et ce, dans 190 pays. Le critère d'étude retenu est l'IMC, l'indice de masse corporelle, critère qui est loin d'être parfait à l'échelle individuelle mais qui permet une photographie assez précise sur le plan épidémiologique de l'obésité à l'échelle des nations.

Les chiffres du surpoids et de l'obésité ont de quoi inquiéter. Pour rappel, le surpoids est caractérisé quand l'IMC est supérieur à 25 et l'obésité, au-delà de 30 (prenez vos calculettes !). En l'espace de trente ans, le taux d'obésité a été multiplié par quatre tant chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons et ce taux a plus que doublé chez les adultes. A contrario, l'insuffisance pondérale, qui est l'indice révélateur de la sous-nutrition, recule et diminue de moitié, ce qui est