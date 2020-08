Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nvidia prévoit un chiffre d'affaires 3e trimestre supérieur aux attentes Reuters • 20/08/2020 à 06:22









NVIDIA PRÉVOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES 3E TRIMESTRE SUPÉRIEUR AUX ATTENTES (Reuters) - Nvidia a annoncé mercredi tabler pour le trimestre en cours sur un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du marché, grâce entre autres à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'informatique décentralisée ("cloud"), qui dope la demande pour ses processeurs. Le groupe américain, dont la capitalisation boursière dépasse désormais celle d'Intel, a aussi présenté des résultats trimestriels qui dépassent les attentes du marché. Son action perdait néanmoins 1,5% dans les transactions hors séance après la clôture des marchés américains, les annonces favorisant des prises de bénéfice après une envolée de plus de 185% en un an. Pour le troisième trimestre de son exercice fiscal décalé, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires (CA) de 4,40 milliards de dollars (3,71 milliards d'euros), plus ou moins 2%, alors que le consensus IBES-Refinitiv table sur 3,97 milliards. Au deuxième trimestre, clos le 26 juillet, le CA a progressé de près de 50% par rapport à la période équivalente de l'an dernier pour atteindre 3,87 milliards de dollars alors que le marché attendait 3,65 milliards. Le bénéfice net trimestriel a atteint 622 millions de dollars, soit 0,99 dollar par action, contre 552 millions (0,90 dollar/action) un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,18 dollars, soit 21 cents au-dessus du consensus. (Stephen Nellis et Neha Malara, version française Marc Angrand)

