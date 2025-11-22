Nuno Mendes de retour dans le groupe du PSG pour affronter Le Havre
Encore un qui voulait juste dribbler la trêve internationale.
Forfait à Lyon pour une entorse au genou survenue face au Bayern, Nuno Mendes fait son retour dans le groupe du PSG , qui reçoit Le Havre ce samedi soir. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique ne déplore que trois absents : Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer