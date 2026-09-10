 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nuñez menace CNews de "poursuites pénales" si Xenia Fedorova revient à l'antenne, dans une lettre à l'Arcom
information fournie par AFP 10/09/2026 à 16:08
Ajouter Boursorama à vos sources

CNews s'exposera à des "poursuites pénales" si la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, sous le coup d'une expulsion du territoire, revient à l'antenne, a prévenu Laurent Nuñez dans un courrier adressé mercredi à l'Arcom ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

CNews s'exposera à des "poursuites pénales" si la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, sous le coup d'une expulsion du territoire, revient à l'antenne, a prévenu Laurent Nuñez dans un courrier adressé mercredi à l'Arcom ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La chaîne d'informations CNews s'exposera à des "poursuites pénales" si la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova, sous le coup d'une expulsion du territoire, revient à l'antenne, a prévenu Laurent Nuñez dans un courrier adressé mercredi à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Dans cette lettre au président de l'Arcom Martin Ajdari, révélée jeudi par Le Monde et que l'AFP a consultée, le ministre de l'Intérieur rappelle que Xenia Fedorova a fait l'objet fin juillet d'un arrêté d'expulsion au motif qu'en "manipulant l'information et le débat public, elle portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et commettait (...) des actes d'ingérence au bénéfice de la Fédération de Russie".

Début septembre, la chaîne CNews, détenue par le groupe de Vincent Bolloré, avait annoncé un retour prochain à l'antenne de sa chroniqueuse, en "visio".

"J'espère que je peux intervenir à distance", malgré "tous les problèmes techniques", et "j'espère que ce sera toujours dans +l'Heure Inter+", émission diffusée deux fois par semaine sur CNews, avait souligné la chroniqueuse quelques jours plus tard dans une interview au média Omerta.

Dans son courrier en forme de "signalement", Laurent Nuñez rappelle que Xenia Fedorova fait également l'objet "d'une mesure de gels de ses fonds et ressources économiques".

La chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova à Paris ,le 12 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

La chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova à Paris ,le 12 avril 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Il fait valoir que le plein effet des mesures prises à l'encontre de la chroniqueuse impliquent "qu'elle soit privée de la possibilité de réitérer, sur le territoire national, les agissements constitutifs de troubles ayant fondé la décision, dès lors que ces agissement tiennent à la diffusion, sur le territoire national, de propos qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation".

Le ministre considère que la possibilité d'un retour à l'antenne de Xenia Fedorova "contrevient directement aux mesures d'expulsion et de gels des avoirs prononcées et est susceptible de soulever plusieurs qualifications pénales".

Car, poursuit-il, la chroniqueuse continuerait de "bénéficier (...) d'un créneau d'antenne sur fréquence hertzienne et de moyens techniques de production", quand bien même elle ne serait pas rémunérée, ce qui constituerait un "contournement des mesures d'expulsion et de gels des fonds et ressources économiques" entraînant des "poursuites pénales".

Xenia Fedorova se trouvait à l'étranger lorsque le gouvernement a publié fin juillet l'arrêté d'expulsion à son encontre.

Mi-août, son avocat, Emmanuel Piwnica, avait annoncé qu'elle avait été "licenciée" faute désormais de titre de séjour. Ses employeurs Canal+ et Lagardère n'avaient pas alors commenté cette information.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 17:02

    Nunez a bien raison .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino (g) et le président de la Fédération française de football Philippe Diallo à Philadelphie, le 22 juin 2026 en Pennsylvanie ( AFP / FRANCK FIFE )
    Fifa: la FFF acte sa rupture avec Infantino, candidat à sa réélection
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:29 

    La Fédération française de football se joint à la liste: elle a décidé jeudi de retirer son soutien à Gianni Infantino, candidat à sa réélection en mars 2027 à la tête de la Fifa et contesté après son projet avorté de société commerciale. "Nous considérons que ... Lire la suite

  • Aperçu presse de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres
    La fièvre "Bayeux" s'empare de Londres
    information fournie par Reuters 10.09.2026 17:29 

    "C'est tout simplement magique" : les premiers visiteurs de ‌l'exposition du British Museum dévoilant la tapisserie de Bayeux, qui s'est ouverte jeudi à Londres, ne cachaient pas leur ​émotion en découvrant la broderie du XIe siècle relatant la conquête de l'Angleterre ... Lire la suite

  • Une personne protège sa tête contre le soleil à Hyde Park, dans le centre de Londres, le 9 août 2026 lors d'une vague de chaleur ( AFP / Peter Nicholls )
    Août 2026 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:25 

    La chaleur a atteint des niveaux jamais vus en août sur la planète, a constaté jeudi le service météorologique européen Copernicus, avec le mois le plus chaud jamais mesuré à l'échelle du globe et le pire été pour l'Europe occidentale. "Le mois d'août 2026 a été ... Lire la suite

  • Des gens font leurs courses sur un marché de quartier à Paris
    France: L'Insee abaisse sa prévision de croissance pour 2026, désormais vue à 0,4%
    information fournie par Reuters 10.09.2026 17:25 

    par Leigh Thomas L'Insee a annoncé jeudi une ‌forte révision à la baisse de sa prévision de croissance pour la France cette année, la ramenant à +0,4% contre ​une estimation de +0,7% retenue à ce stade par le gouvernement, qui va toutefois actualiser ses projections ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank