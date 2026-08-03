Nucléaire : trois réacteurs à l'arrêt à Chooz et à Cattenom en raison de baisses du débit de rivières

Par ailleurs, à Bugey, au Tricastin et à Saint-Alban, "quatre réacteurs sont concernés par de l'adaptation de puissance", a précisé EDF.

La centrale de Chooz. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Trois réacteurs nucléaires français situés dans l'est du pays étaient à l'arrêt lundi 3 août en raison d'une baisse du débit des rivières Meuse et Moselle, a annoncé EDF.

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Chooz (Ardennes), ainsi qu'un réacteur de la centrale de Cattenom (Moselle), étaient à l'arrêt lundi en raison d'une baisse du débit des rivières Meuse et Moselle, a annoncé EDF.

À Chooz, dans les Ardennes, EDF a "procédé à l'arrêt" du réacteur numéro 1 samedi à 23h05 "afin de respecter l'accord franco-belge du 8 septembre 1998 relatif à la gestion des eaux de la Meuse" , écrit l'énergéticien dans un communiqué. Le deuxième réacteur de cette centrale située dans un méandre de la Meuse, à quelques kilomètres de la frontière avec la Belgique, est à l'arrêt depuis le 11 juillet "dans le cadre de ce même accord", souligne l'énergéticien.

Cet accord "précise que le fonctionnement des unités de production peut être adapté afin de garantir un débit d'eau suffisant pour les différents usagers du fleuve, en France comme en Belgique", rappelle EDF.

Arrêt préventif

L'énergéticien a également "mis à l'arrêt de manière préventive" , dans la nuit de vendredi à samedi, l'un des réacteurs de la centrale de Cattenom en raison d'une baisse du débit de la Moselle.

Ces trois réacteurs étaient toujours à l'arrêt lundi en début d'après-midi, a confirmé EDF à l' AFP .

La France compte 57 réacteurs nucléaires, assurant quelque 70% de sa production d'électricité. Tous sont installés au bord d'un cours d'eau ou de la mer pour permettre le refroidissement des installations.

Or, en cas de sécheresse ou de canicule, la baisse du débit et la hausse de la température des cours d'eau contraignent EDF à réduire, voire arrêter sa production pour préserver l'environnement et la biodiversité. Elle ne peut alors rejeter d'effluents chimiques ou radioactifs ni réchauffer davantage les rivières via ses eaux de refroidissement. Les Ardennes et la Moselle sont placées en vigilance jaune canicule lundi.

EDF précise en outre que "quatre réacteurs sont concernés par de l'adaptation de puissance" : "Bugey 3 quelques heures aujourd'hui, Tricastin 4 quelques heures prévues demain, Saint-Alban 1 et 2 (quelques heures aujourd'hui pour le n°2)".