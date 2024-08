Nucléaire, renouvelables : la Chine consomme désormais plus d'un quart d'énergie bas-carbone, selon Pékin

Ces chiffres ont été présentés par le gouvernement chinois, qui fait valoir le grand virage vert pris par l'Empire du milieu.

Selon l'agence Chine Nouvelle, la capacité éolienne et solaire chinoise a été multipliée par onze en une décennie (illustration) ( AFP / GREG BAKER )

Plus d'un quart de l'énergie consommée en Chine provient désormais de sources décarbonées, a assuré jeudi 29 août le gouvernement chinois, au moment où le pays est engagé dans une course à la transition énergétique.

Le géant asiatique, de par son immense population (1,4 milliard d'habitants) et son statut de pays manufacturier avec de nombreuses usines, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, qui selon les scientifiques accélèrent le changement climatique. La Chine s'est engagée à stabiliser ou faire décroître ses émissions d'ici à 2030, puis à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Elle développe ainsi fortement ses capacités dans les renouvelables.

"Avancées historiques"

La part des énergies décarbonées -- incluant les renouvelables et le nucléaire -- dans la consommation totale d'énergie en Chine est passée au cours de la dernière décennie de 15,5% à 26,4%, indique un document publié jeudi par le gouvernement chinois.

Dans le même temps, la capacité éolienne et solaire a été multipliée par onze, selon ce Livre blanc dont l'agence de presse Chine nouvelle a publié les principaux points. La Chine "a réalisé des avancées historiques dans le développement des énergies vertes et à bas carbone", souligne ce document.

Le pays avait annoncé la semaine dernière avoir atteint avec six ans d'avance un objectif fixé par le président Xi Jinping en matière de solaire et d'éolien. La Chine construit actuellement pour 180 gigawatts (GW) d'énergie solaire et 159 GW d'énergie éolienne supplémentaires, selon une étude de l'organisme américain Global Energy Monitor (GEM).

D'après l'organisme, ce total de 339 GW "représente 64% de l'énergie solaire et éolienne" qui est "actuellement en construction" sur la planète, soit près du double du reste du monde combiné.

"La Chine reste un pays en développement"

La Chine est suivie par les Etats-Unis (40 GW), le Brésil (13 GW), le Royaume-Uni (10 GW) et l'Espagne (9 GW), selon le GEM, organisation qui répertorie les projets liés aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables dans le monde. La Chine s'appuie toutefois encore grandement sur ses centrales au charbon, énergie fossile très polluante, pour répondre à une demande d'électricité en hausse.

Elle peine également à acheminer une partie de l'énergie renouvelable, celle produite dans les régions éloignées, vers les centres économiques et densément peuplés de l'Est. Le pays n'est pas moins en mesure de réaliser son objectif de voir ses émissions de carbone commencer à décliner d'ici à 2030, a assuré Song Wen, responsable de la législation et de la réforme institutionnelle à l'Administration nationale de l'énergie. Mais des "facteurs imprévisibles et incertains se multiplient", a-t-elle averti lors d'une conférence de presse à l'occasion de la publication du Livre blanc.

La demande intérieure d'énergie -- comme les émissions de CO2 -- continent d'augmenter. "La Chine reste un pays en développement" et mène un processus de "modernisation pour une immense population", a rappelé Mme Song. Le Livre blanc exclut à cet égard "toute forme de découplage" et toute "rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement" pour atteindre ses objectifs climatiques.