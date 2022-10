Nucléaire : la grève entraîne des retards dans le calendrier de redémarrage des réacteurs d'EDF

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Dans le nucléaire, le mouvement de grève pour les salaires a commencé le 13 septembre et s'est étendu au fil des semaines, entraînant des baisses de production et des retards sur le calendrier de travaux et de maintenance dans le parc nucléaire.

Le mouvement de grève pour les salaires dans le nucléaire, commencé le 13 septembre, perdure, alors que des négociations ont commencé dans la matinée jeudi 20 octobre, selon la direction et la CGT. Cette mobilisation entraîne des retards dans le calendrier de redémarrage des réacteurs d'EDF.

Mercredi, le parc nucléaire, d'une capacité théorique de près de 61 GW, avait une capacité disponible estimée de 45,71% (28 GW) contre 56,20 % (34 GW), tel que le prévoyait précédemment EDF il y a 4 semaines, selon des chiffres du groupe analysés par l'AFP.

Le mouvement de grève s'est étendu au fil des semaines entraînant des baisses de production et des retards sur le calendrier de travaux et de maintenance dans le parc nucléaire. La grève a ainsi entraîné une baisse de production sur 4 réacteurs tandis que les travaux de maintenance sont bloqués dans 19 réacteurs, repoussant un peu plus la date de leur redémarrage, a indiqué à l'AFP Fabrice Coudour, secrétaire Fédéral FNME-CGT.

Jeudi, près de la moitié des réacteurs (27 sur 56) étaient à l'arrêt pour maintenance ou des opérations liées aux problèmes de corrosion détectés l'hiver dernier. L'objectif d'EDF est de continuer les redémarrages afin d'atteindre une disponibilité maximale de 96% le 1er février, avant de nouveaux arrêts pour maintenance.

Au total, le mouvement social touchait jeudi 11 centrales sur les 18 que compte le parc nucléaire. Plusieurs dizaines de grévistes étaient ainsi présents dans la matinée devant la centrale de Gravelines (Nord), abrités sous des chapiteaux battus par la pluie. "Malgré les conditions climatiques, les agents sont toujours mobilisés", a déclaré Franck Redondo, le secrétaire FO du CSE. "La grève a été reconduite mercredi en assemblée générale. Nous attendons les propositions de la direction d'EDF."

Vers des "conséquences lourdes" si le mouvement perdure

Les agents EDF entendent peser sur les négociations pour les salaires, qui ont formellement commencé jeudi entre la direction et les quatre syndicats représentatifs (CGT, FO, CFDT et CFE-CGC) selon le groupe électricien. Elles s'ouvrent après la signature d'un accord de branche sur des augmentations dans les industries électriques et gazières (IEG), signé par la CGT, la CFDT et FO, sans la CFE-CGC.

Il prévoit une augmentation de 3,3%, une rétroactivité de 1% au 1er juillet et le solde de 2,3% au 1er janvier 2023 ainsi qu'une enveloppe complémentaire de 80 euros bruts par mois en 2023 pour les bas salaires. "Cet accord amène des avancées, mais ce n'est pas suffisant", selon Fabrice Coudour. La CGT réclame une augmentation totale a minima de 200 euros bruts par mois pour tous pour compenser l'inflation, dans toutes les IEG.

L'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire fragilise à l'approche de l'hiver la production nucléaire, principale source d'électricité en France. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France RTE a revu mardi à la baisse les prévisions de la production estimée à d'ici début novembre.

"Les mouvements sociaux sur le parc nucléaire ont conduit à des prolongations d’arrêt généralement de deux à trois semaines sur les réacteurs dont la remise en service était imminente ou proche", indiquait RTE en prévenant que la grève aurait des "conséquences lourdes sur le cœur de l’hiver" si elle perdurait.