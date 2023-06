Nucléaire : la France va fournir du combustible à la Slovaquie pour réduire sa dépendance à la Russie

La Slovaquie possède quatre réacteurs de conception russe VVER répartis dans deux centrales nucléaires.

La centrale nucléaire de Mochovce, en Slovaquie (illustration) ( AFP / JOE KLAMAR )

Le français Framatome va fournir du combustible nucléaire à la Slovaquie afin de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie, en vertu d'une déclaration d'intention conclue mercredi 31 mai lors de la visite du président Emmanuel Macron à Bratislava.

Framatome va livrer du combustible "comme les Russes en fabriquent" afin d'alimenter le parc nucléaire slovaque de conception soviétique, selon ce document signé avec l'opérateur Slovenské Elektrárne au palais présidentiel en marge de la visite, a précisé une source diplomatique française.

La Slovaquie possède quatre réacteurs de conception russe VVER répartis dans deux centrales nucléaires. Ils ont été mis en service au milieu des années 80 pour ceux de Bohunice et à la fin des années 90 sur le site de Mochovce.

Ces réacteurs utilisent pour l'heure du combustible russe et fournissent plus de 50% de l'électricité du pays.

"Dans le contexte international actuel, Framatome a reçu la demande de l'ensemble des exploitants européens de centrales VVER de contribuer au développement d'une solution énergétique européenne souveraine (...)réduisant la dépendance vis-à-vis des importations européennes", a relevé Framatome dans un communiqué.

Accords d'approvisionnements

Il existe 18 réacteurs VVER en exploitation en Europe, dont quatre réacteurs VVER de 1000 MW en République tchèque et en Bulgarie, et 14 réacteurs VVER de 440 MW en Finlande, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

Le groupe français EDF sera par ailleurs sur les rangs lors de l'appel d'offres pour la construction d'une prochaine tranche sur le site de Mochovce, à une centaine de kilomètres de Bratislava.

"Nous devons être indépendants de l'approvisionnement russe", a martelé la présidente slovaque Zuzana Caputova lors d'un conférence de presse avec son homologue français, en soulignant que la France était un "partenaire privilégié" dans ce domaine.

Framatome, tout comme l'américain Westinghouse, a signé l'an dernier des accords d'approvisionnement en combustible nucléaire de centrales en République tchèque voisine.