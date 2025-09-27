 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nucléaire-L'Iran rappelle des ambassadeurs en Europe face au rétablissement des sanctions
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 10:51

Téhéran a rappelé ses ambassadeurs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni samedi pour les consulter sur le mécanisme rétablissant les sanctions de l'Onu à son encontre, a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr.

Cette décision fait suite à l'échec, vendredi, d'une initiative russe et chinoise au Conseil de sécurité de l'Onu visant à retarder le rétablissement des sanctions internationales liées au programme nucléaire de l'Iran.

Ce projet de résolution soumis aux 15 membres du Conseil de sécurité n'a été soutenu que par quatre pays, ouvrant la voie au rétablissement des sanctions samedi alors que le groupe "E3" de pays européens (Grande-Bretagne, France et Allemagne) accuse Téhéran de ne pas respecter l'accord de 2015 visant à l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire.

(Reportage Menna Alaa El-Din et Jaidaa Taha, version française Benjamin Mallet)

Proche orient
Défense
Etats-Unis / Iran
