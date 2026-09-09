Nucléaire-L'AIEA effectue un signalement de l'Iran auprès du Conseil de sécurité

Le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), composé de 35 pays, a voté une résolution pour signaler l'Iran auprès du Conseil de sécurité de l'Onu pour manquements à ses obligations de non-prolifération, une première en 20 ans, ont déclaré mercredi des diplomates.

Cette mesure fait suite à une précédente résolution de l'agence onusienne en juin 2025, juste avant qu'Israël ne lance une campagne militaire contre les sites nucléaires de l'Iran avec le soutien des Etats-Unis, pour signifier que Téhéran n'a pas répondu à ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire - une étape préalable à un potentiel signalement au Conseil de sécurité, qui requiert une résolution distincte.

S'il est peu probable que le Conseil de sécurité de l'Onu décide de mesures concrètes, en raison du droit de veto dont disposent la Russie et la Chine, alliées de l'Iran, la démarche entreprise par l'AIEA marque une escalade dans la querelle diplomatique entre Téhéran et les puissances occidentales.

L'Iran avait prévenu lundi de représailles en cas d'adoption de cette résolution. Toutefois, dans sa première réaction publique, aucune riposte n'a été mentionnée.

"Encore une fois, une résolution politique sur l'Iran a été adoptée de manière non-consensuelle" par le conseil des gouverneurs de l'AIEA, a écrit sur le réseau social X la mission iranienne auprès des organisations internationales à Vienne, en référence au fait que la résolution a été votée et non pas adoptée sans objection aucune.

"La situation actuelle a été créée uniquement par les actes criminels d'agression commis par les Etats-Unis et le régime israélien", a-t-elle ajouté. "L'objectif fantasque des Etats-Unis de forcer la grande nation iranienne à 'capituler' pour piller son pétrole ne se réalisera jamais".

TROIS VOIX CONTRE, DONT RUSSIE ET CHINE

Présenté par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, le projet de résolution a été approuvé avec 23 voix contre 3, tandis que 8 pays se sont abstenus, ont rapporté des diplomates présents lors du vote à huis clos. La Russie, la Chine et le Niger sont les trois pays ayant voté contre, ont-ils précisé.

Alors que la résolution initiale de l'AIEA pour dénoncer les manquements de l'Iran est antérieure à la guerre déclenchée en février dernier par les Etats-Unis et Israël, de même que les préoccupations à l'égard de traces d'uranium détectées sur des sites non-déclarés, il y a désormais une querelle supplémentaire avec Téhéran concernant l'accès de l'agence onusienne aux sites iraniens ciblés par les bombardements américano-israéliens.

A la suite des puissantes frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre les principaux sites nucléaires iraniens en juin 2025, Téhéran a refusé d'autoriser les inspecteurs de l'AIEA à revenir sur ces sites et a cessé de rendre compte de ses stocks d'uranium enrichi. Une partie du stock d'uranium dont dispose l'Iran est enrichi à 60%, un niveau proche du seuil de 90% nécessaire à la production d'une arme atomique.

Le patron de l'AIEA, Rafael Grossi, a déploré lundi devant le conseil des gouverneurs le "manque d'informations" à propos des sites nucléaires iraniens et l'"incapacité" de l'agence onusienne à effectuer des vérifications. Cela constitue "de graves préoccupations de prolifération", a-t-il dit, appelant à "rectifier" la situation au plus vite.

Un cycle de négociations sur le nucléaire iranien, qualifié de "productif" par Oman, médiateur de ces pourparlers, avait été organisé entre Washington et Téhéran en février dernier, quelques jours à peine avant que les Etats-Unis lancent au côté d'Israël une campagne de bombardements dénommée "Fureur Épique".

L'Iran s'est affranchi par étapes des restrictions fixées par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire après que le président américain Donald Trump a retiré les Etats-Unis de cet accord, en 2018, lors de son premier mandat.

(Francois Murphy; version française Jean Terzian)