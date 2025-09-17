Nucléaire iranien et sanctions : la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Iran s'entretiennent ce mercredi

Jean-Noël Barrot, le 18 juillet 2025, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le délai pour éviter un retour des sanctions contre Téhéran va bientôt expirer. Dans ce contexte, un entretien téléphonique est prévu ce mercredi 17 novembre entre les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique, français et leur homologue iranien pour évoquer le dossier nucléaire, a indiqué à l'AFP une source diplomatique française. "En amont de l'Assemblée générale des Nations unies et dans le cadre des discussions en cours sur le programme nucléaire iranien, les ministres de l'Europe et des Affaires étrangères du (groupe) E3 échangeront ce mercredi avec le ministre des Affaires étrangères iranien", a déclaré cette source.

Le 30 août denier, les puissances européennes avaient laissé un mois à l'Iran pour négocier sur son programme nucléaire et éviter ainsi le rétablissement de sanctions levées il y a dix ans. L'échéance intervient ainsi la semaine prochaine. Le trio composé du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, qu'on appelle E3, avait alors déclenché un mécanisme nommé "snapback". Celui-ci permet de rétablir les sanctions de l'ONU contre la République islamique en vertu de l'accord international sur le contrôle du programme nucléaire iranien, signé en juillet 2015 et endossé à l'époque par une résolution du Conseil de sécurité. Le texte de 2015 expire en octobre.

Le dernier appel E3 avec le ministre iranien Abbas Araghchi remonte au 28 août quand les Européens avaient annoncé la notification du "snapback". Depuis, il y avait eu des contacts bilatéraux notamment entre le ministre iranien et la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas. Le ministre Jean-Noël Barrot s'est, lui, entretenu mardi avec son homologue iranien, selon des sources française et iranienne.