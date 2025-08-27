Nucléaire-Discussions à Genève entre représentants de l'"E3" et de l'Iran

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont pris part mardi à Genève à une réunion avec l'Iran destinée à raviver les efforts diplomatiques sur le programme nucléaire iranien, alors que les trois puissances européennes ont menacé de rétablir sous peu les sanctions internationales contre Téhéran.

Signataires de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, dénoncé ensuite par le président américain Donald Trump lors de son premier mandat puis abandonné par Téhéran, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne - soit le groupe "E3" - ont dit être prêtes à recourir au mécanisme de 'snapback' rétablissant toutes les sanctions des Nations unies contre l'Iran, comme prévu par l'accord en cas de manquements.

Les trois pays ont toutefois déclaré qu'ils s'abstiendraient d'une telle démarche dans l'immédiat si Téhéran autorisait la reprise des inspections onusiennes de ses sites nucléaires - ce qui permettrait aussi de répertorier les stocks iraniens d'uranium enrichi - et acceptait de renouer le dialogue avec les Etats-Unis.

Depuis plusieurs semaines, les Européens répètent leur "détermination" à recourir au 'snapback', exhortant les autorités iraniennes à avancer vers des "progrès concrets" en vue d'un accord sur le nucléaire d'ici la fin de l'été.

Le temps presse: la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu qui régit l'accord de 2015, et prévoit le mécanisme de 'snapback', doit expirer le 18 octobre prochain, à moins que le Conseil de sécurité ne convienne de prolonger cette résolution.

Téhéran a prévenu d'une "réponse sévère" si des sanctions venaient à être rétablies contre l'Iran.

Via le réseau social X, le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré après les discussions de mardi avec les Européens qu'il était "temps pour l'E3 et le Conseil de sécurité de l'Onu de faire le bon choix et de donner à la diplomatie le temps dont elle a besoin".

Les échanges avec les représentants de l'E3 vont se poursuivre dans les prochains jours, a dit pour sa part le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Téhéran est furieux des puissants bombardements contre ses installations nucléaires menés en juin par les Etats-Unis et Israël, ce qui a tendu les discussions avec les Européens.

Russie et Chine, également parties prenantes de l'accord de 2015, ont surpris en transmettant dimanche aux quinze membres du Conseil de sécurité de l'Onu un projet de résolution prévoyant de prolonger la validité de l'accord jusqu'au 18 avril 2026.

Une version révisée du document, diffusée mardi aux mêmes pays, appelle également à la suspension de "toute mesure substantielle" liée à mise en oeuvre de la résolution du Conseil de sécurité sur le programme nucléaire iranien - une rhétorique à même d'alimenter la préoccupation des Européens.

Un diplomate russe de haut rang, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à Reuters que ce texte empêcherait en substance l'E3 de rétablir les sanctions contre l'Iran.

On ne savait pas dans l'immédiat si ce projet de résolution serait soumis au vote du Conseil.

Des représentants européens ont dit par le passé se méfier de la possibilité que Téhéran ait choisi d'adopter à nouveau une stratégie destinée à gagner du temps et à faire traîner les pourparlers.

(Emma Farge à Genève, John Irish à Paris, Parisa Hafezi à Abu Dhabi et Michelle Nichols aux Nations unies; version française Jean Terzian)