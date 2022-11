Nucléaire : après les promesses, énième contretemps pour le nouvel EPR finlandais

Le réacteur Olkiluoto 3 avait atteint pour la première fois sa pleine capacité le 30 septembre.

Des dommages ont été détectés dans des pompes à eau du réacteur ( Lehtikuva / EMMI KORHONEN )

Après des années de retard, le réacteur nucléaire finlandais d'Olkiluoto 3 ne devrait pas commencer sa production régulière d'électricité avant au moins la fin du mois de janvier, a indiqué lundi l'exploitant TVO, après la détection de dommages en octobre. "L'enquête sur les dommages subis par les pompes d'alimentation en eau d'Olkiluoto 3 se poursuivra pendant encore quelques semaines", précise TVO dans un communiqué.

Production régulière d'électricité à partir de janvier 2023 au plus tôt

Le réacteur devait entrer en service en décembre, après des années de retard, mais en octobre TVO a signalé que des dommages avaient été détectés dans des pompes à eau.

TVO a déclaré lundi que l'enquête sur la cause de ces dommages se poursuivait et donc que la production régulière d'électricité ne commencerait qu'à la fin du janvier 2023, au plus tôt.

La Finlande compte sur la production de ce nouveau réacteur, le plus puissant d'Europe et le troisième au monde, après l'arrêt des importations d'électricité de son voisin russe. Il a atteint pour la première fois sa pleine capacité le 30 septembre .