Nucléaire : l'EPR finlandais tourne désormais à plein régime et devient la "plus puissante installation" électrique d'Europe

Le réacteur nucléaire finlandais d'Olkiluoto 3, qui a accusé d'importants retards, a commencé à produire de l'électricité à pleine puissance et son exploitation régulière devrait commencer en décembre, ont annoncé l'opérateur TVO et le groupe français Areva vendredi 30 septembre. "La centrale est maintenant la plus puissante installation de production d'électricité en Europe", s'est félicité l'exploitant finlandais de la centrale dans un communiqué.

Avec un niveau de puissance d'environ 1.600 mégawatts, la centrale, située sur la côte sud-ouest du pays nordique, est aussi devenue la troisième installation de production d'électricité la plus puissante au monde, a déclaré la société. Juste derrière les deux EPR chinois, également de conception française. TVO avait indiqué début septembre que la pleine puissance de près de 1.600 mégawatts devrait être atteinte "début octobre".

Production régulière reportée à décembre

Le nouveau réacteur OL3 est suivi de près en Finlande, où l'on espère qu'il pourra relever les défis énergétiques de l'hiver à venir face aux risques de pénuries agravées par la chute de livraison de gaz russe vers l'Europe et d'électricité vers la Finlande.

Quand l'EPR est en pleine puissance, 40% de la production d'électricité de la Finlande provient désormais d'Olkiluoto, les réacteurs existants OL1 et OL2 produisant ensemble environ 21% et OL3 à lui seul environ 19%.

Le nouveau réacteur, construit par le consortium franco-allemand Areva-Siemens, a démarré en mars, avec 12 ans de retard et une longue série d'échecs et de déboires qui ont en partie expliqué la lourde restructuration d'Areva.

La production régulière devait commencer cet été, mais elle avait été reportée à décembre, après l'observation de "matières étrangères" dans le réchaud à vapeur de la turbine. TVO a déclaré que les dix séries restantes de tests auront un impact sur les niveaux de puissance dans les prochains mois. "Dans certains des tests à venir, la production de l'unité de production est volontairement interrompue ou le niveau de puissance est abaissé", a déclaré la société.

"Les équipes d'Areva, de Siemens et de TVO restent pleinement mobilisées pour accomplir la longue phase d'essais à 100% de puissance", a précisé Areva de son côté. Le modèle européen EPR de réacteur sous pression a été conçu pour relancer l'énergie nucléaire en Europe après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et a été présenté comme offrant une puissance plus élevée et une meilleure sûreté. Outre ses retards en Finlande, le chantier du réacteur en France, à Flamanville (nord-ouest) souffre lui aussi de nombreux retards et surcoûts. L'actuelle crise énergétique en Europe et la chute des livraisons de gaz russe relance toutefois les perspectives de l'industrie nucléaire sur le Vieux continent.