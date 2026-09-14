 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Novo Nordisk raccourcit son nom pour se démarquer
information fournie par Boursorama avec AFP 14/09/2026 à 11:04
Ajouter Boursorama à vos sources

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, fabricant des médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy, a annoncé lundi raccourcir son nom pour améliorer sa visibilité dans un secteur extrêmement concurrentiel.

"Novo Nordisk a marqué aujourd'hui le début de son prochain chapitre en dévoilant une nouvelle plateforme de marque articulée autour de +Lasting Health Starts Now+ (+Une santé durable commence maintenant+) et du nom unique Novo", a écrit le groupe dans un communiqué.

L'entreprise, qui fait face à une concurrence féroce dans le secteur des traitements contre l'obésité, estime que ce changement devrait permettre "d'avancer avec davantage d'attention, de rapidité et d'impact".

Interrogé par la télévision danoise TV2, le directeur général du groupe a affirmé vouloir rester simple.

"Nous simplifions les choses pour les gens. Nous tenons à préserver notre histoire et notre héritage, mais nous voulons aussi réinventer l'entreprise en continu", a déclaré Mike Doustdar.

Il ne sera notamment plus question de patients mais de clients.

"Ceux qui utilisent de l'insuline, ne se sont jamais perçus autrement que comme des patients", a-t-il souligné.

"Mais ces quatre ou cinq dernières années, nous avons vu apparaître un groupe de plus en plus important qui nous dit +Je ne suis pas patient. Je n'ai pas de maladie. Je veux juste perdre du poids+".

1 commentaire

  • 11:20

    Ce sont les actionnaires qui vont devoir être patients :-)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe des sociaux-démocrates de Suède, Magdalena Andersson, à Stockholm, le 13 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )
    En Suède, avantage à la gauche à l'issue de législatives ultra-serrées
    information fournie par AFP 14.09.2026 11:29 

    176 mandats pour la gauche, 173 pour la droite et l'extrême droite: les deux grands blocs politiques de Suède sont au coude-à-coude lundi, un résultat présageant de négociations ardues pour former un gouvernement. Magdalena Andersson, leader des sociaux-démocrates, ... Lire la suite

  • Panique à bord de l'IA
    Panique à bord de l'IA
    information fournie par France 24 14.09.2026 10:59 

    Les valeurs liées à l'intelligence artificielle reculent en Europe et en Asie après les avertissements spectaculaires de plusieurs dirigeants du secteur. Dario Amodei, patron d'Anthropic, appelle à ralentir le développement des modèles les plus puissants, avec ... Lire la suite

  • Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)
    Comment la Chine se prépare au risque que l'IA échappe au contrôle humain
    information fournie par Reuters 14.09.2026 10:55 

    Les avertissements lancés par des chercheurs d'Anthropic, l'un des principaux développeurs américains d'intelligence artificielle, selon lesquels des modèles de plus en plus puissants pourraient échapper au contrôle humain et même conduire à l'extinction de l'espèce ... Lire la suite

  • Des femmes venues voter sont fouillées avant d'entrer dans un bureau de vote à Marawi, le 14 septembre 2026, aux Philippines ( AFP / Ted ALJIBE )
    Philippines: vote historique dans une région autonome à majorité musulmane
    information fournie par AFP 14.09.2026 10:50 

    Une région des Philippines à majorité musulmane vote lundi pour élire pour la première fois un Parlement local, un scrutin historique terni par une fusillade meurtrière entre des factions politiques rivales. Le vote constitue l'aboutissement d'un processus de paix ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank