Nouvelles sanctions contre Le Havre
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 09:38

Nouvelles sanctions contre Le Havre

Nouvelles sanctions contre Le Havre

La performance honorable au Parc est déjà dans le rétro.

Alors que la DNCG réalise actuellement ses examens « de la situation des clubs professionnels à mi-saison », le HAC a annoncé que l’organe de gestion des finances des clubs français avait décidé d’ encadrer sa masse salariale ainsi que ses indemnités de mutations . Pour le 14e de Ligue 1, c’est tout sauf une surprise.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
