Nouvelles sanctions contre Le Havre
La performance honorable au Parc est déjà dans le rétro.
Alors que la DNCG réalise actuellement ses examens « de la situation des clubs professionnels à mi-saison », le HAC a annoncé que l’organe de gestion des finances des clubs français avait décidé d’ encadrer sa masse salariale ainsi que ses indemnités de mutations . Pour le 14e de Ligue 1, c’est tout sauf une surprise.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer