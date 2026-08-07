Nouvelles frappes des Houthis au Yémen, l'Onu craint un élargissement du conflit

Les Houthis ont lancé vendredi des attaques de drones et de missiles balistiques contre des camps de déplacés et des quartiers d'habitation de Marib, dans le centre du Yémen, tuant deux personnes et en blessant 14 autres, rapporte l'agence de presse officielle Saba citant les autorités locales.

Les miliciens alignés sur l'Iran ont affirmé avoir ciblé des troupes soutenues par l'Arabie saoudite, des dépôts, des véhicules et du matériel militaire au camp de Sahn al-Djinn, situé dans la ville. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de source indépendante.

Ces attaques sont survenues au lendemain de la mort d'au moins 30 soldats des troupes gouvernementales lors de frappes contre des camps militaires dans les provinces de Marib et Hadramaout, selon des sources gouvernementales, l'un des pires bilans de ces derniers mois.

Les Houthis ont revendiqué ces attaques, disant avoir visé des déploiements de renforts militaires saoudiens dans les deux régions.

Hans Grundberg, l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, a déclaré que ces bombardements, ainsi que la reprise d'attaques contre des navires de commerce dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, mettaient en péril comme jamais auparavant la trêve conclue sous l'égide de l'Onu en avril 2022.

L'Arabie saoudite intervient militairement au Yémen, à la tête d'une coalition, depuis 2015, en réaction à la conquête un an plus tôt de la capitale, Sanaa, par les Houthis.

(Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire, Mohammed Ghobari à Aden; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)