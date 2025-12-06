Nouvelles discussions Ukraine-USA prévues vendredi et samedi à Miami

L'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff s'est entretenu jeudi en Floride avec le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et les deux hommes doivent à nouveau s'entretenir ce vendredi, a annoncé la Maison blanche.

"La réunion d'hier entre représentants américains et ukrainiens à Miami a été productive et des progrès ont été faits. (Les représentants) se réuniront de nouveau aujourd'hui une fois que leurs dirigeants respectifs auront été informés (de l'avancée des discussions)", a dit un responsable de la Maison blanche.

Aucun détail supplémentaire n'a été fourni dans l'immédiat.

Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, ont rencontré des responsables ukrainiens afin de leur rendre compte de leur entretien mardi à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré une source.

Les réunions qui se tiennent à Miami ne sont pas des négociations formelles sur la proposition de paix américaine, a ajouté la source.

Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a déclaré vendredi que Vladimir Poutine et Steve Witkoff avaient atteint un niveau d'entente qui rendait leurs discussions "véritablement amicales".

NOUVELLES DISCUSSIONS SAMEDI

Le département d'Etat américain a annoncé vendredi dans un communiqué distinct que les discussions entre représentants américains et ukrainiens se poursuivraient samedi.

"Les deux parties sont convenues que les avancées en vue d'un quelconque accord dépendent de la volonté de la Russie de démontrer un engagement sérieux pour une paix durable, notamment en prenant des mesures visant à apaiser les tensions et à mettre fin aux tueries", a indiqué le département d'Etat.

Elles "sont également convenues d'un cadre pour les dispositions de sécurité et ont discuté des moyens de dissuasion nécessaires pour maintenir une paix durable", était-il ajouté.

(Andrea Shalal et Steve Holland, Ryan Patrick Jones, Bhargav Acharya etIsmail Shakil; version française Camille Raynaud)