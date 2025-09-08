Décision reportée sur le recours de Lisa Cook (Fed) contre son limogeage

PHOTO DE FICHIER : Lisa D. Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, s'adresse à l'Economic Club of New York à New York

WASHINGTON (Reuters) -Une juge fédérale a reporté vendredi sa décision sur le recours déposé par la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook contre son limogeage par Donald Trump.

La juge de district Jia Cobb a demandé aux avocats de Lisa Cook de remettre d'ici mardi une note expliquant plus en détail leurs arguments selon lesquels ce limogeage est illégal.

L'audience, qui s'est tenue à Washington, est la première étape d'une longue bataille juridique qui devrait se terminer devant la Cour suprême des Etats-Unis.

Lisa Cook a annoncé jeudi poursuivre Donald Trump et la Fed au motif que les fraudes hypothécaires auxquelles elle se serait livrée avant son entrée en fonction ne donneraient pas l'autorité légale au président américain pour la limoger. Selon elle, Donald Trump chercherait un prétexte pour la limoger car elle refuse de baisser les taux d'intérêt.

Ce limogeage ravive les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed par rapport à la Maison blanche et a pesé sur le dollar. La loi qui a créé la Fed stipule bien que les gouverneurs de l'institution ne peuvent être révoqués que "pour un motif valable", sans toutefois préciser cette notion.

Dans les documents déposés au tribunal, Lisa Cook a nié avoir commis une fraude hypothécaire, tout en déclarant que même si elle l'avait fait, cela ne constituerait pas un motif de révocation car l'infraction présumée s'est produite avant qu'elle ne soit confirmée par le Sénat américain et qu'elle ne prenne ses fonctions en 2022.

Donald Trump affirme qu'un an plus tôt, Lisa Cook a déclaré des propriétés distinctes dans le Michigan et en Géorgie comme des résidences principales sur des demandes de prêt hypothécaire, ce qui aurait pu lui permettre d'obtenir des taux d'intérêt plus bas.

(Rédigé par Daniel Wiessner et Jan Wolfe; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)