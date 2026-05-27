Nouvelle récompense pour Kylian Mbappé

Le Kyk’s qu’il vous faut. Alors que le désamour entre les supporters du Real Madrid et Kylian Mbappé est plus que simplement prononcé, le Français vient de recevoir une distinction qui ne devrait pas ravir tous les Madrilènes. Dans un tweet paru dans l’après midi, le club Merengue a ainsi indiqué le capitaine de l’équipe de France avait reçu le prix du « Joueur Cinq Étoiles » de la saison . Une façon de désigner le meilleur joueur du Real cette année.

Reçu deux sur deux

Une récompense qui vient saluer une saison où Kyky de Bondy a fini meilleur buteur du championnat d’Espagne avec 25 réalisations et où il devrait en faire de même en Champions League avec 15 buts, à moins que Khvicha Kvaratskhelia n’en claque cinq contre Arsenal en finale.…

TC pour SOFOOT.com