De violents affrontements en marge de la finale de Ligue Conférence

Une mauvaise habitude qui persiste. À quelques heures de la finale de Ligue Conférence entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano, des épisodes violents ont été observés dans les rues de Leipzig mardi soir .

Des groupes de supporters des deux clubs se sont retrouvés face à face vers 20 heures dans les rues de la ville allemande, et des coups ont été échangés malgré la présence des forces de l’ordre sur place. Selon un rapport de la police locale, plus de 300 supporters ont été impliqué dans cet épisode de violence , et 60 d’entre eux ont été retenus pour procéder à des vérifications d’identités, avant d’être relâchés dans la soirée.…

OC pour SOFOOT.com