Mohamed Salah en discussion pour une prolongation

Un Salah peut en cacher un autre. Alors que Mohamed Salah va quitter Liverpool cet été, un autre Mohamed Salah pourrait lui bientôt prolonger… avec Lommel . Non, pas la peine de vous frotter les yeux ou de les écarquiller, vous avez bien lu. L’homonyme belge de la superstar égyptienne discuterait actuellement avec le club de deuxième division belge pour prolonger son bail, selon le spécialiste du football belge Sacha Tavolieri.

🇧🇪 🇲🇦 Mohamed Salah’s future up in the air! Top player in Lommel SK’s promotion to the JPL discuss currently with the newly promoted side over a contract extension. 👀 Clubs abroad, including teams in France and the Championship, are monitoring him closely. ⏳ Wait&See.… pic.twitter.com/ohvMb2jqHj…

VM pour SOFOOT.com