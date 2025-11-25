Économie américaine : la parution des chiffres du PIB annulée par le ministère

C'est le deuxième indicateur majeur à voir une de ses publications annulées, après le rapport officiel sur l'état de l'emploi pour le mois d'octobre.

( AFP / MANDEL NGAN )

La santé de l'économie américaine va rester un peu plus longtemps dans le flou, le service des statistiques du département du Commerce ayant annoncé lundi 24 novembre que les estimations intermédiaires du produit intérieur brut (PIB) américain pour le troisième trimestre ne seront jamais publiées.

Le Bureau pour l'analyste économique (BEA) du ministère a en effet publié une version actualisée de son calendrier de parution, dans laquelle cette estimation dite "avancée" est annulée. L'estimation finale est en revanche pour l'instant maintenue et devrait être connue le 19 décembre.

Le PIB intermédiaire du troisième trimestre devait initialement être publié le 30 octobre, mais la paralysie budgétaire ("shutdown") qui avait limité le travail de l'administration fédérale américaine en avait entraîné le report. Le gouvernement américain avait fait savoir que le "shutdown" risquait d'entraîner l'annulation de plusieurs indicateurs.

Il s'agit d'ailleurs du deuxième indicateur majeur à voir une de ses publications annulées, après le rapport officiel sur l'état de l'emploi pour le mois d'octobre.

La Fed dans le flou

Cette nouvelle annulation pourrait rendre d'autant plus difficile le travail de la Réserve fédérale (Fed), dont le comité de politique monétaire (FOMC) se réunit les 9 et 10 décembre afin de décider s'il poursuit, ou non, la baisse des taux entamée durant les deux dernières réunions.

La Fed dispose d'un double mandat, le maintien de l'inflation proche de son objectif de long terme de 2% et un marché aussi proche du plein emploi que possible. Dans ces conditions, tant le rapport sur l'emploi que la publication du PIB trimestriel sont des données essentielles pour les banquiers centraux américains.

Les marchés ont semblé hésitants ces dernières semaines quant à la décision que devrait prendre la Fed en décembre, mais les analystes sont désormais de plus en plus nombreux à envisager une nouvelle baisse des taux, selon l'outil de veille de CME, FedWatch.