Nouvelle incursion d'un drone au-dessus de la Lettonie, l'Otan en alerte

L'armée lettone a signalé jeudi la présence d'au moins un drone dans l'espace aérien de la Lettonie, frontalière de la Russie, et précisé que la chasse de l'Otan opérait en vue de sa neutralisation.

Depuis mars, plusieurs drones de l'armée ukrainienne, qui intensifie ses frappes de longue portée contre l'ennemi russe, ont été détectés dans les espaces aériens de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie, pays membres de l'Otan et limitrophes de la Russie.

"Nous confirmons la présence d'au moins un engin sans équipage dans l'espace aérien letton", a écrit l'état-major letton sur X.

Des chasseurs de l'Otan ont été "activés" pour combattre la menace, est-il précisé.

L'armée invite les habitants de l'est de la Lettonie, frontalier de la Russie et de la Biélorussie, à se mettre à couvert jusqu'à nouvel ordre.

Mardi, un chasseur de l'Alliance atlantique a abattu une drone ukrainien présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que Riga a émis une alerte après l'entrée d'un drone dans son espace aérien. Mercredi, c'est la Lituanie qui a été à son tour concernée par une violation de son espace aérien.

Les Etats baltes, alliés de l'Ukraine, accusent Moscou de brouiller le guidage des drones tirés par l'armée ukrainienne en direction du territoire russe, sans pouvoir étayer leurs dires.

Le Kremlin affirme quant à lui que l'Ukraine lance des drones militaires depuis les trois pays baltes, ce que ces derniers démentent catégoriquement, à l'instar de l'Otan.

La Première ministre lettone Evika Silina a présenté jeudi dernier sa démission et celle de son gouvernement après que deux drones ukrainiens, vraisemblablement déviés par la défense aérienne russe, se sont écrasés sur le territoire de la Lettonie le 7 mai. Un autre engin avait chuté en Lettonie en mars.

Tenue responsable de ces failles sécuritaires, la coalition au pouvoir à Riga a implosé.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a annoncé la semaine dernière l'envoi d'experts en Lettonie pour l'aider à se protéger contre les menaces aériennes.

( Reportage Janis Laizans, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)