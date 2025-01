information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 15:30

Nouvelle évolution pour la VAR en Bundesliga

Un premier pas

Knut Kircher, grand manitou des arbitres allemands, assume le virage. « Nous faisons un premier pas et nous sommes bien préparés » , explique-t-il, avant d’ajouter : « Nous voulons inclure les spectateurs présents au stade. En ce qui concerne le temps net de jeu, nous ne prévoyons que quelques secondes supplémentaires, qui seront compensées. » Concrètement, après une vérification à l’écran ou une modification d’une décision à la suite de l’intervention de la VAR, l’arbitre activera son micro, décrira la situation, annoncera le verdict et donnera la décision finale via les haut-parleurs du stade. Une vidéo explicative sera d’ailleurs projetée avant chaque match pour familiariser les supporters.

Mais tout n’est pas rose. Jochen Drees, responsable de la VAR, ne cache pas ses inquiétudes : « Les risques de pannes techniques ou de lapsus existent, et avec les réseaux sociaux, cela peut vite dégénérer. » Pour limiter les dégâts, le projet démarre en mode minimaliste, avec une version « de base » des annonces. Des évolutions sont déjà envisagées si le test s’avère concluant.…

MJ pour SOFOOT.com