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Nouvelle destination de stage pour les Marseillais
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 22:39

Nouvelle destination de stage pour les Marseillais

Nouvelle destination de stage pour les Marseillais

Sous les sunlights de la Commanderie. Après la sortie musclée de Medhi Benatia devant les journalistes après la défaite des Olympiens face à Lorient samedi (2-0), les joueurs marseillais se doutaient qu’ils n’allaient pas couler des jours heureux avant la réception de Nice. Une nouvelle mise au vert a donc été décidée après le stage à Marbella la semaine dernière. Mais cette fois ce sera bien à Marseille , plus précisément au 33 traverse de la Martine, l’adresse du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus pour les non-initiés.

@sofootcom Le directeur du football marseillais était en roue libre après la défaite au Moustoir (2-0) (Journaliste : Quentin Ballue) #footballtiktok #sportstiktok #om #marseille #olympiquedemarseille ♬ original sound - So Foot

Entraînements doublés mardi et mercredi et mise au vert de jeudi à dimanche

Selon L’Équipe , joueurs et dirigeants seront donc tous réunis à la Commanderie de jeudi à dimanche pour préparer au mieux la réception de Nice le 26 avril prochain, tandis que les séances d’entraînement seront doublées mardi et mercredi . L’Olympique de Marseille est désormais cinquième de Ligue 1 après le succès de Rennes face à Strasbourg (0-3), un classement qui rime pour le moment avec Ligue Europa .…

LB pour SOFOOT.com

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