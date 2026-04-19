Nouvelle destination de stage pour les Marseillais

Sous les sunlights de la Commanderie. Après la sortie musclée de Medhi Benatia devant les journalistes après la défaite des Olympiens face à Lorient samedi (2-0), les joueurs marseillais se doutaient qu’ils n’allaient pas couler des jours heureux avant la réception de Nice. Une nouvelle mise au vert a donc été décidée après le stage à Marbella la semaine dernière. Mais cette fois ce sera bien à Marseille , plus précisément au 33 traverse de la Martine, l’adresse du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus pour les non-initiés.

Entraînements doublés mardi et mercredi et mise au vert de jeudi à dimanche

Selon L’Équipe , joueurs et dirigeants seront donc tous réunis à la Commanderie de jeudi à dimanche pour préparer au mieux la réception de Nice le 26 avril prochain, tandis que les séances d’entraînement seront doublées mardi et mercredi . L’Olympique de Marseille est désormais cinquième de Ligue 1 après le succès de Rennes face à Strasbourg (0-3), un classement qui rime pour le moment avec Ligue Europa .…

LB pour SOFOOT.com