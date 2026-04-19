Grosse inquiétude autour de Vitinha à neuf jours d’affronter le Bayern

Le retour du FC Infirmerie ? Alors que le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique lyonnais en clôture de la 30 e journée de Ligue 1, un cadre de l’effectif parisien a dû céder sa place avant la mi-temps .

La course contre la montre avant d’affronter le Bayern

Alors que le PSG vient tout juste de récupérer Fabián Ruiz, le club de la capitale pourrait de nouveau être privé pendant quelque temps d’un de ses milieux. En effet, Vitinha a été remplacé dès la 39 e minute par Warren Zaïre-Emery. Touché à la jambe droite après un duel avec Endrick sur le deuxième but lyonnais, l’international portugais a tenu un peu plus de vingt minutes avant de devoir céder sa place. Sorti le long de la ligne de touche au plus proche de sa position, donc sans taper la main de « WZE », le métronome parisien a rejoint ses coéquipiers en boitant légèrement. Cette blessure s’ajoute à celle de Nuno Mendes à neuf jours d’affronter le Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions.…

LB avec TB, au Parc des Princes pour SOFOOT.com