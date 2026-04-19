Griedge Mbock dénonce l'absence de convention collective dans le championnat féminin français

Attendre Godot à côté c’était rien. Invité sur le plateau de Stade 2 au lendemain du match nul concédé par les Bleues face aux Pays-Bas (1-1), Griedge Mbock a salué les évolutions dans le football féminin français , sans oublier de pointer du doigt l’absence de convention collective qui aurait pourtant du être mise en place au moment de la professionnalisation de la Première et Seconde Ligue en septembre 2024.

#Stade2 | 🗣️ « Il y a eu des évolutions» Notre invitée Griedge Mbock revient sur le développement du football féminin français ⚽️ 📺 Stade 2 en direct : https://t.co/LcvzhE4Q6I pic.twitter.com/JKQvSPcU91…

LB pour SOFOOT.com