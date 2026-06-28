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Nouvelle-Calédonie: vote dans le calme pour des provinciales à hauts enjeux
information fournie par AFP 28/06/2026 à 09:00

Des personnes au bureau de vote de Veyret-Kafoa à Nouméa en Nouvelle-Calédonie le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Des personnes au bureau de vote de Veyret-Kafoa à Nouméa en Nouvelle-Calédonie le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Les Calédoniens ont voté dans le calme dimanche pour les premières élections provinciales depuis 2019, un scrutin appelé à redessiner les rapports de force politiques de l'archipel et à peser sur les négociations sur son avenir institutionnel, dans l'impasse depuis les émeutes meurtrières de mai 2024.

À 17H00 locales (08H00 à Paris), une heure avant la fermeture des bureaux de vote, la participation atteignait 54,42%, contre 58,49% en 2019 à la même heure, selon un communiqué du haut-commissariat de la République.

Le scrutin s'est déroulé dans le calme, avec peu de queues dans les bureaux de vote, a constaté un journaliste de l'AFP.

Environ 2.400 membres des forces de l'ordre, dont 1.120 gendarmes mobiles, sont déployés jusqu'à la mi-juillet sur le Caillou pour encadrer ce vote.

"Mes grands-parents se sont bagarrés pour avoir ce droit" de vote, explique Cédric Ixeco, un Kanak de 43 ans, au bureau de vote de la mairie de Nouméa. "Que le meilleur gagne, mais il faut venir voter, c'est important", ajoute-t-il, disant "vouloir voir les choses changer dans notre quotidien".

"Primordial"

Des bulletins de vote dans un bureau de vote à Nouméa le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Des bulletins de vote dans un bureau de vote à Nouméa le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

"J'espère surtout qu'on va stabiliser le pays et qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente", espère Barbara Meylan, 53 ans, venue voter à l'Anse Vata, dans les quartiers sud de Nouméa, avec une procuration. "Il est primordial, ce scrutin, et il y a beaucoup d'attente."

Quelque 192.500 électeurs ont été appelés à renouveler les assemblées des trois provinces, dont la province Sud, qui concentre près de 75% de la population et l'essentiel de l'activité économique.

Pour sa présidente sortante, Sonia Backès, qui mène une liste commune des deux principaux partis non-indépendantistes, l'enjeu dépasse son fief: les loyalistes espèrent décrocher pour la première fois une majorité au congrès, sans alliés.

Une telle victoire serait "une occasion unique et historique", a affirmé pendant la campagne le député (Renaissance) Nicolas Metzdorf.

Face à eux, les indépendantistes veulent empêcher ce "grand chelem institutionnel" et transformer le scrutin en vote sanction contre la politique menée par Mme Backès.

Le président du FLNKS, Christian Tein, a multiplié les appels à la mobilisation dans la population kanak, traditionnellement plus abstentionniste, exhortant ses militants à convaincre "le moindre jeune" croisé dans les quartiers populaires.

Une troisième force, l'Éveil océanien, pourrait toutefois arbitrer. Créé pour représenter l'importante communauté originaire de Wallis-et-Futuna, ce parti revendique une position "ni-ni", ni indépendantiste ni loyaliste, susceptible de capter les voix centristes.

Corps électoral gelé

Des Calédoniens votent aux élections provinciales, à Nouméa, le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Des Calédoniens votent aux élections provinciales, à Nouméa, le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Derrière l'étiquette "provinciales" se cachent trois scrutins distincts, dans les provinces Sud, Nord et des îles Loyauté. Une partie des élus de chaque province constitueront les 54 membres du congrès, seule institution habilitée à voter les lois locales, puis le gouvernement collégial.

Le scrutin repose sur un corps électoral gelé depuis 2007: seuls votent les résidents installés avant 1998 et leurs descendants. C'est précisément une tentative d'élargir cet électorat à des résidents plus récents qui avait déclenché les émeutes meurtrières de mai 2024, qui ont fait 14 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts.

Au printemps, une loi organique a finalement intégré 10.575 natifs jusque-là exclus. Le corps électoral est ainsi passé de 169.000 inscrits en 2019 à quelque 192.500.

Malgré l'enjeu, le camp indépendantiste aborde le scrutin fracturé, en raison notamment de l'accord de Bougival. Conclu en juillet 2025 avec l'État, il prévoyait un "État de Nouvelle-Calédonie" dans la Constitution mais n'a jamais été mis en oeuvre.

Un panneau électoral à Nouméa, le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine Mayeur )

Un panneau électoral à Nouméa, le 28 juin 2026 ( AFP / Delphine Mayeur )

A présent enterré, le texte a laissé des traces: favorable à l'accord, l'Union nationale pour l'indépendance (UNI), qui réunit le Palika et l'UPM, a quitté le FLNKS, dominé par l'Union calédonienne, qui l'avait rejeté.

Cette fracture pèse jusqu'en province Nord, fief des indépendantistes. Ceux-ci sont assurés de l'emporter, mais l'ordre des forces en présence pourrait être rebattu entre trois listes indépendantistes.

Le vote sert de test avant la reprise des négociations institutionnelles, que le Premier ministre Sébastien Lecornu a promise dès juillet, avec un objectif d'accord avant la fin de l'année.

Mais les positions restent éloignées. Le FLNKS réclame un nouveau cycle de discussions, quand une partie des loyalistes juge que les principaux compromis ont déjà été trouvés.

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2 commentaires

  • 07:18

    Il fut un temps où l'Australie était intéressée par la NC puis ce fut la Chine pour son nickel. Mais maintenant, compte tenu de l'insécurité qui règne sur ce caillou plus personne n'en veut. Les Kanaks feront tout pour obtenir l'indépendance de la NC (Kanaky) avec l'espoir que la France continuera à leur verser une rente à vie. Les Kanaks les plus réactionnaires souhaiteraient revenir à la vie avant 1850, suivre l'exemple du Vanuatu.

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