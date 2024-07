Nouvelle-Calédonie : le coût de la crise évalué à 2,2 milliards d'euros, selon le gouvernement local

Les gendarmes français affrontent des manifestants indépendantistes alors que des affrontements se produisent lors de la suppression d'un barrage routier sur l'avenue Paul-Emile Victor à Dumbéa en Nouvelle-Calédonie, le 24 juin 2024. ( AFP / DELPHINE MAYEUR )

Selon une dernière estimation consultée par l'AFP, le coût des émeutes et de la crise dans l'archipel s'élève à 1,2 milliard d'euros dans le secteur privé et 1 milliard pour les infrastructures publiques.

L'évaluation des dégâts matériels est revu à la hausse suite à la crise traversée par le territoire ultramarin. L'AFP a pu consulter un document provenant du gouvernement présidé par l'indépendantiste Louis Mapou. Dans cette note, la facture des troubles est évaluée à 1,2 milliard d'euros pour le secteur privé et à 1 milliard de plus pour les infrastructures publiques .

Les violences qui ont éclaté à partir du 13 mai dernier après le vote par le Parlement de la réforme du corps électoral ont fait 9 morts et causé des dégâts considérables, selon le dernier bilan des autorités.

Au total, 700 entreprises privées ont été incendiées , pillées ou vandalisées, dénombre le gouvernement.

Côté public, 19 écoles sont parties en fumée , de même que plusieurs médiathèques, des locaux techniques ou des bureaux, pour un montant de 385,3 millions d'euros , ajoute le gouvernement.

Une aide de l'Etat à hauteur de 250 millions d'euros pour faire face à la crise

En outre, le chômage total ou partiel pourrait toucher quelque 24.000 personnes, soit plus d'un salarié sur quatre du territoire français du Pacifique Sud, selon l'institution, qui évalue le coût de son financement à 234,5 millions d'euros sur l'année.

Quant à la facture des pertes de recettes fiscales, de cotisations sociales et de taxes douanières liées à la destruction du tissu économique, elle est estimée à 364,4 millions d'euros .

Le Haut-commissariat de la République a annoncé plus tôt cette semaine que l'Etat avait déjà versé plus de 250 millions d'aides pour faire face à la crise.

La Nouvelle-Calédonie a d'ores et déjà bénéficié de plus de 250 millions d'euros d'aides de l'Etat pour faire face à la crise , a annoncé mardi 2 juillet le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Elus et représentants du patronat locaux se sont déjà inquiétés de l'insuffisance de cette aide .