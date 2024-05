Nouvelle-Calédonie : l'instabilité contrarie les ambitions de la France dans la région indo-pacifique

Paris se présente comme une "alternative" à Pékin ou Washington, avec la Nouvelle-Calédonie, située en plein cœur du Pacifique océanien, comme pierre angulaire de sa stratégie.

Des indépendantistes à Nouméa, le 22 mai 2024. ( AFP / THEO ROUBY )

C'est une zone d'intense rivalité entre la Chine et les États-Unis, où la France aimerait renforcer son influence. Mais les troubles en Nouvelle-Calédonie fragilisent la stratégie indo-pacifique de Paris, estiment les analystes.

La visite jeudi 23 ami du président Emmanuel Macron à Nouméa visant à accélérer le retour à l'ordre dans l'archipel français après une semaine de violences témoigne de l'importance des enjeux domestiques et diplomatiques de ce dossier alors que les pays voisins et alliés, en particulier l'Australie, suivent de près l'évolution des événements.

"Le discours français ne cesse de dire que la France est une puissance de l'Indo-Pacifique, légitime de par ses territoires d'outre-mer", souligne Isabelle Saint-Mézard, chercheuse au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales (Ifri). Ce "fondement essentiel" du postulat français est "à tout le moins terni" avec ces violences, constate-t-elle.

Les scènes d'émeutes la semaine dernière, qui ont fait six morts, font douter des capacités de la France à être la hauteur de son discours, Paris disant vouloir participer à la stabilité régionale. Face aux troubles, ses partenaires australiens et néo-zélandais ont commencé à rapatrier leurs ressortissants.

"Une réelle inadéquation des moyens aux ambitions"

Déjà l'an passé, des sénateurs avaient publié un rapport dans lequel ils dénonçaient "une réelle inadéquation des moyens aux ambitions" françaises dans cette région.

Quelques milliers de soldats dispersés de Djibouti, une ancienne colonie française, à la Polynésie semblent ne pas faire le poids face à la puissance des armées chinoises et américaines, les deux principaux acteurs d'une zone s'étendant de l'Inde et de l'océan indien au sud du Pacifique.

Les territoires français d'Outre-mer vont des côtes orientales de l'Afrique aux côtes occidentales des Amériques avec notamment Mayotte, l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou encore des territoires antarctiques et subantarctiques. Au total, ils représentent 90% de la zone économique exclusive française, la deuxième au monde.

Cette région à fort potentiel économique est aussi exposée à de multiples menaces dont la prolifération nucléaire -avec la multiplication des tirs de missiles de la Corée du Nord-. La rivalité sino-américaine génère également des risques d'embrasement.

Dans ce contexte, Paris se présente comme une "alternative" à Pékin ou Washington, avec la Nouvelle-Calédonie, située en plein cœur du Pacifique océanien, comme pierre angulaire de sa stratégie. Mais les troubles ont mis en lumière la singularité de cette ancienne colonie devenue territoire d'Outre-mer français, quand la plupart des nations insulaires du Pacifique sont, elles, indépendantes.

L'un des 17 "territoires non autonomes dans le monde"

Le Comité spécial de la décolonisation de l'ONU considère encore la Nouvelle-Calédonie comme l'un des 17 "territoires non autonomes dans le monde", "dont les populations ne s'administrent pas encore complètement par elles-mêmes".

"Ce qui éclate à l'instant T est l'émotion que crée au Vanuatu, à Fidji, dans les territoires voisins, ce déferlement de violences. Vu de nos voisins mélanésiens, la faute est entièrement celle d'un État français néocolonial qui n'écoute pas sa population première ", analyse Marianne Péron-Doise, chercheuse à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Dans les territoires français, les populations ont aussi cette "impression d'être instrumentalisées par une stratégie mise en œuvre depuis Paris, dont ils voient bien que c'est la France métropole, avec ses ambitions de grande puissance qui se met en scène alors que la réalité locale n'est pas mise en valeur", poursuit-elle.

Comme d'autres alliés de Paris, l'Australie, puissance régionale alliée à Washington et voisin immédiat de la Nouvelle-Calédonie , est favorable à la présence de la France dans le Pacifique, pour faire le contrepoids à l'influence chinoise.

La crainte désormais est que la situation en Nouvelle-Calédonie nuise aux efforts des partenaires français pour contrer l'attraction exercée par la Chine.

"Cette crise affaiblit les ambitions françaises et rend plus difficile des perspectives de coopération qui se mettaient en place avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avec le Japon, des puissances extérieures à la zone", sans toutefois remettre en cause cette stratégie, observe Marianne Péron-Doise.

Et la chercheuse de souligner le rôle grandissant de la France dans l'aide apportée aux populations du Pacifique Sud pour gérer les conséquences du changement climatique. "L'un des piliers majeurs (de Paris, NDLR), c'est la sécurité environnementale", rappelle-t-elle. Au crédit d'Emmanuel Macron, dont nombre de voix accusent son gouvernement d'avoir attisé les braises en Nouvelle-Calédonie, Marianne Péron-Doise note "une volonté d'écouter les problématiques régionales sans se cantonner à un point de vue métropolitain".