Nouvel essai de missile balistique de la Corée du Nord, dit Séoul

La Corée du Nord a lancé vendredi un missile balistique en direction de la mer, a déclaré l'armée sud-coréenne, un essai qui intervient après plusieurs tirs effectués par Pyongyang au cours des deux dernières semaines et alors que le président américain Donald Trump a renouvelé son appel au dialogue.

Le Japon a aussi signalé que la Corée du Nord a tiré un projectile semblant être un missile balistique qui, d'après le gouvernement, s'est échoué en dehors de la zone exclusive économique japonaise.

A Séoul, l'armée sud-coréenne a indiqué que le missile a été lancé depuis une région du nord-ouest de la Corée du Nord, à proximité de la frontière avec la Chine, en direction de la côte orientale.

Donald Trump a répété la semaine dernière, au cours d'une tournée en Asie lors de laquelle il s'est notamment rendu en Corée du Sud, sa volonté de s'entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, alimentant la perspective que soit organisée une rencontre de dernière minute.

Le président américain avait déjà rencontré Kim Jong-un au cours de son premier mandat, dont une fois à la frontière démilitarisée entre les deux Corées. Les deux dirigeants avaient également pris part à deux sommets n'ayant débouché sur aucune avancée vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Pyongyang n'a pas répondu directement aux récents appels au dialogue effectués par Donald Trump.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a reproché jeudi à Washington d'"antagoniser" la Corée du Nord avec des sanctions contre des institutions et représentants pour des accusations de blanchiment d'argent.

(Jack Kim et Joyce Lee à Seoul, avec le bureau de Tokyo; version française Jean Terzian)