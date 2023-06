Nouveau "pacte financier" : quels sont les pays les plus endettés du monde?

Alors que les créanciers du Club de Paris se réunissent mercredi dans la capitale française, à la veille d'un sommet international "pour un nouveau pacte financier", voici un panorama de la dette des pays les plus exposés.

En 2021, le Venezuela présentait une dette représentant 240,5% de son PIB (illustration) ( AFP / JUAN BARRETO )

Pandémie, guerre en Ukraine, crise alimentaire: selon une étude du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) publiée en février, 52 pays (parmi lesquels l'Ethiopie, le Ghana, le Pakistan, le Sri Lanka, la Tunisie ou la Zambie) sont surendettés, voire risquent le défaut de paiement. Presque la moitié d'entre eux dépensent 20% de leur budget pour rembourser les intérêts de leur dette.

Parmi les pays en développement ou émergents ayant la plus importante dette en 2021 par rapport à leur PIB, on trouve le Venezuela (240,5%), le Soudan (181,9%), l'Eryhtrée (176,2%), le Liban (150,6%), le Cap Vert (142,3%), le Suriname (125,7%) ou encore les Maldives (124,8%), selon les chiffres du Fonds Monétaire International (FMI) cités dans ce rapport.

De quels montants parle-t-on?

Durant la dernière décennie, l'endettement des pays en développement a plus que doublé, pour atteindre 9.000 milliards de dollars en 2021, et sans doute plus en 2022, selon le rapport annuel sur la dette internationale de la Banque Mondiale, publié en décembre.

Les raisons sont multiples: dépréciation de leur monnaie face au dollar, alors que leur dette est souvent libellée en billets verts, hausse des taux et des prix de l'énergie, de l'alimentaire et des engrais, qui viennent assécher leurs réserves de devises.

En valeur absolue, les pays en développement ou émergents ayant la dette la plus importante en 2021 sont l'Argentine (114,8 milliards de dollars), le Pakistan (94,7 mds), l'Angola (46,7 mds), l'Ukraine (44,6 mds) ou encore l'Equateur (38,7 mds), selon la Banque Mondiale.