Nouveau gouvernement : toucher à la réforme des retraites est une "ligne rouge" des macronistes, selon Sylvain Maillard

"Qui voudrait faire autrement emmène la France et l'économie de la France dans le mur", a estimé le député de Paris.

Sylvain Maillard, le 3 juin 2024, à l'Assemblée nationale ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Quels critères pour le nouveau gouvernement? La remise en cause de la réforme des retraites à 64 ans est une "ligne rouge" pour les macronistes, selon le député EPR (Ensemble pour la République) Sylvain Maillard, alors que cette question est un des points clé pour la formation d'un nouvelle équipe gouvernementale.

"Nous l'avons toujours dit, c'est une ligne rouge pour nous et c'est pas un plaisir de le faire (...), on n'a pas d'autre chemin que de faire en sorte de travailler un peu plus" , a assuré l'ancien président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale sur franceinfo , mardi 3 septembre.

L'abrogation de la réforme des retraites est au contraire au cœur du programme du Nouveau Front populaire.

Le chef du Parti socialiste Olivier Faure s'est dit ainsi lundi prêt à faire "des compromis" avec les autres forces politiques, en dehors de l'abrogation de la réforme des retraites. Si Bernard Cazeneuve l'obtient, "alors je réfléchirai", a-t-il aussi déclaré à propos de l'hypothèse de la nomination de l'ancien socialiste comme Premier ministre.

L'hypothèse Beaudet à Matignon ? Une figure qui "fait consensus"

Interrogé par ailleurs sur les tractations en cours en vue de la désignation du nouveau Premier ministre, et l'émergence de l'hypothèse Thierry Beaudet, actuel président du Cese, Sylvain Maillard a fait l'éloge d'une figure "qui fait consensus".

"Je le connais, c'est quelqu'un de sérieux, qui a une bonne image, qui fait dialoguer la société civile à travers les corps intermédiaires", a t-il salué, évoquant son action au Conseil économique, social et environnemental.