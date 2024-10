Nouveau casse-tête logistique pour Brest en Ligue des champions !

Grand problème pour grand club.

Brest a vécu un début de campagne européenne idyllique avec une victoire arrachée contre Graz et une gifle historique donnée à Salzbourg, et il est d’ores et déjà possible de se mettre à rêver d’une qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions. Barrages ? Qualification directe en huitièmes ? Les deux possibilités conviendraient sans doute pleinement aux dirigeants brestois, mais ceux-ci se verraient confrontés à un nouveau problème , après avoir déjà dû délocaliser leurs matchs à domicile à Guingamp, cahier des charges oblige.…

AL pour SOFOOT.com