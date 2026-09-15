"Nous sommes toujours du côté des solutions pacifiques" : la Russie se réjouit de la "bonne idée" de Donald Trump sur une trêve des frappes des infrastructures énergétiques avec l'Ukraine

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à Achgabat, au Turkménistan, le 12 décembre 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

Selon le président américain Donald Trump, l'Ukraine et la Russie se sont engagées à ne plus frapper les infrastructures énergétiques adverses.

"C'est une bonne idée. Une bonne initiative". Ce mardi 15 septembre, la Russie a salué l'annonce de Donald Trump sur une trêve des frappes des infrastructures énergétiques menées par l'Ukraine et la Russie. "Nous avons vu la publication du président Trump. Nous considérons que c'est une bonne idée. Une bonne initiative", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, ajoutant : "Nous sommes toujours du côté des solutions pacifiques."

Donald Trump a affirmé lundi que l'Ukraine et la Russie s'étaient engagées à ne plus frapper les infrastructures énergétiques adverses, un jour après s'en être pris à Kiev pour ses attaques contre des raffineries de pétrole russes. Le président américain a imputé la hausse du prix du diesel dans le monde principalement à "la guerre entre la Russie et l'Ukraine", et non à l'Iran. Tandis que Moscou frappe depuis des mois de nombreuses stations-services en Ukraine, y compris à Kiev ces derniers jours, l'Ukraine cible elle les infrastructures pétrolières russes pour tenter d'assécher la manne financière du Kremlin.

Volodymyr Zelensky a de son côté affirmé lundi que l'Ukraine était prête à prendre des "mesures de désescalade" si la Russie faisait de même. "Les États-Unis ont présenté une proposition ferme concernant un arrêt mutuel des frappes contre les infrastructures critiques. Et si cela peut constituer la première étape vers une désescalade (...) alors l'Ukraine est prête à soutenir cette désescalade", a indiqué le président ukrainien.