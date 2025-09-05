Nous sommes prêts à un sommet avec l'Ukraine à Moscou, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi être prêt à un sommet avec l'Ukraine qui devra se tenir à Moscou, assurant garantir la sécurité des responsables ukrainiens.

Lors d'un forum économique à Vladivostok, le chef du Kremlin a par ailleurs prévenu que toute troupe occidentale déployée en Ukraine serait une cible légitime pour Moscou.

Vladimir Poutine s'exprimait au lendemain d'une réunion de la "coalition des volontaires" à Paris, à l'issue de laquelle le président français Emmanuel Macron a déclaré que 26 pays s'étaient engagés à fournir des garanties de sécurité d'après-guerre à l'Ukraine, y compris une force internationale sur terre, sur mer et dans les airs.

