"Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste" : Bruno Le Maire se félicite du net ralentissement de l'inflation en octobre

"C'est un succès pour la politique économique du gouvernement". Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire s'est félicité des données provisoires communiquées mardi 31 octobre par l'Insee, qui révèlent un net ralentissement de l'inflation au mois d'octobre, à 4%, contre 4,9% au mois de septembre.

"Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste" , s'est aussitôt félicité le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Il ne peut pas y avoir de croissance solide si nous ne nous débarrassons pas définitivement de l'inflation : nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, c'est un succès pour la politique économique du gouvernement qui a épargné aux ménages français, seul parmi tous les pays européens, des taux d'inflation à deux chiffres pendant plusieurs mois", a déclaré Bruno Le Maire à des journalistes.

Cette baisse de l'inflation serait due, selon l'Institut de la statistique, au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés. Les prix alimentaires auraient en effet augmenté de 7,7% sur un an en octobre contre 9,7% en septembre, et parmi eux, les prix des produits frais ressortent en hausse de 0,8% contre 4,5% et les autres prix alimentaires en hausse de 9% contre 10,6%.

La situation s'améliore sur le font de l'énergie

Ceux de l'énergie ont augmenté de 5,2% sur un an contre 11,9% en septembre, toujours sur un an et ceux des produits manufacturés en hausse de 2,3% après 2,8%. Les prix des services semblent avoir légèrement accéléré (3,2% contre 2,9%) en revanche.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,1% en octobre, après -0,5% en septembre, selon l'Insee. Ce rebond serait dû aux prix des services et notamment à ceux des transports. Les prix des produits manufacturés ont également augmenté sur un mois, "mais de manière moins marquée que le mois précédent". Les prix de l'énergie et ceux de l'alimentation diminueraient.

La baisse sur un an de l'indice des prix à la consommation harmonisé, permettant les comparaisons européennes, serait très marquée également, à +4,5% en octobre après +5,7% en septembre. Sur un mois, il croîtrait de 0,2% cependant, après -0,6% le mois précédent.

Mardi également, l'Insee a annoncé une croissance du PIB (Produit intérieur brut) en hausse de 0,1% en France au troisième trimestre, conforme aux prévisions, révisant aussi légèrement en hausse le deuxième à +0,6%.