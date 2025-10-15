 Aller au contenu principal
"Nous sommes en guerre commerciale avec la Chine", dit Trump
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 22:53

Les Etats-Unis sont "en guerre commerciale avec la Chine", a déclaré mercredi le président américain Donald Trump aux journalistes.

(Rédaction de Washington)

Guerre commerciale
Donald Trump
    Les Etats-Unis sont en guerre commerciale avec la Chine ? Tant mieux !
    Espérons que l'UE puisse tirer les marrons du feu !

