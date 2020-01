À première vue, le Forum international de la cybersécurité (FIC, qui s'est tenu du 28 au 30 janvier 2020) ressemble à n'importe quel salon : des dizaines de stands s'étalent dans les allées du Grand Palais de Lille, les journées sont rythmées par des conférences, et tous les visiteurs arborent fièrement un badge précisant leur nom et leur fonction. Tous ? Non. Ils sont quelques-uns à avoir obtenu une dérogation, et pour cause : ils travaillent pour les services secrets et de renseignement, comme la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction du renseignement militaire (DRM) ou encore la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD).À travers ces sigles, c'est la quasi-totalité du « premier cercle » de la communauté française du renseignement qui est représentée (il manque la DNRED des douanes et Tracfin, les enquêteurs de Bercy). Ils étaient déjà présents lors des éditions précédentes de cette grand-messe européenne créée en 2007, mais, pour la première fois, ces agents se sont installés au FIC à la vue de tous, avec un stand à leur nom. Un journaliste qui s'égare sur leur moquette comprend vite que leur objectif n'est pas vraiment de communiquer avec la presse : ils sont là pour recruter.Le conjoint devra endosser la « légende »Outre les combattants cyber ? militaires et civils ? et les experts des...