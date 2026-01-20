 Aller au contenu principal
Nous devons éviter une guerre commerciale au sujet du Groenland - Ngozi de l'OMC
20/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toutes les parties doivent trouver des moyens de désamorcer le différend concernant la demande des États-Unis de prendre possession du Groenland afin d'éviter une guerre commerciale totale, a déclaré mardi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

"Nous devons trouver un moyen de faire en sorte que cela ne débouche pas sur une guerre commerciale, car une guerre commerciale nuira non seulement à ceux qui y sont engagés, mais aura aussi des retombées négatives pour d'autres", a-t-elle déclaré en marge du Forum économique mondial de Davos.

"Je pense que ce que nous voyons et entendons à Davos, c'est un peu une baisse d'intensité - "dialoguons, parlons"."

Le président américain Donald Trump a menacé ce week-end d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens, à moins qu'un accord ne soit conclu pour permettre aux États-Unis d'acheter le Groenland au Danemark.

