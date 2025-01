Nottingham Forest dévore les Wolves et continue sa folle série

Le vrai concurrent de Liverpool ?

S’il y a bien une équipe qui adore la période surchargée de décembre-janvier en Angleterre, c’est Nottingham Forest. En déplacement sur la pelouse des Wolverhampton ce lundi, les autres Reds n’ont fait qu’une bouchée des Wolves (0-3). Grâce à des buts de Morgan Gibbs-White (7 e ), Chris Wood (44 e ), et Taiwo Awoniyi (90 e +4), Forest enchaîne donc une sixième victoire consécutive en Premier League . Une série incroyable – la meilleure de l’histoire du club depuis 1967 – qui lui permet de revenir à hauteur d’Arsenal (40 points), quatre longueurs devant Chelsea (4 e ) et six derrière le leader Liverpool. Les hommes de Nuno Espírito Santo comptent déjà plus de points que leur total de la saison dernière (32).…

LT pour SOFOOT.com