 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Notre liste au Père Noël
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 22:49

Notre liste au Père Noël

Notre liste au Père Noël

Cher Père Noël, on ne sait pas si on a été suffisamment sages cette année, mais nous avons pas mal de choses à te demander pour que l'année prochaine soit encore mieux. Et vu comment le foot commence à dériver, tu serais bien aimable d'exaucer nos vœux.

◊ Le survêt bordeaux de Corinne Diacre.

◊ L’application de la VAR à la vie de tous les jours.…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy
    L'étrange sortie sur civière de Samuel Moutoussamy
    information fournie par So Foot 24.12.2025 00:09 

    Ah oui c’est, c’est cocasse ! La victoire des Léopards de la RDC sur les Guépards du Bénin ce mardi (1-0) a été marquée par une scène pour le moins étonnante. On joue les dernières secondes de la partie lorsque Samuel Moutoussamy, bien connu des supporters du FC ... Lire la suite

  • Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup
    Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup
    information fournie par So Foot 23.12.2025 23:24 

    Arsenal 1-1 Crystal Palace Buts : M.Lacroix (csc, 80 e ) pour les Gunners // M. Guéhi (90 e +5) pour les Eagles Tirs aux buts : 8 à 7 pour les Gunners … FG pour SOFOOT.com

  • Les Aigles de Carthage réussissent leur envol
    Les Aigles de Carthage réussissent leur envol
    information fournie par So Foot 23.12.2025 23:03 

    Tunisie 3-1 Ouganda Buts : E. Skhiri (10 e ) & E. Achouri (40 e , 64 e ) pour les Aigles de Carthage // D. Omedi (90 e +2) pour les Grues Pour l’instant, les favoris tiennent leur rang.… FG pour SOFOOT.com

  • Quand Pape Thiaw doit défendre Sadio Mané
    Quand Pape Thiaw doit défendre Sadio Mané
    information fournie par So Foot 23.12.2025 22:19 

    La honte, il est attaquant et il a même pas marqué ! Facile vainqueur du Botswana pour son entrée en lice dans la CAN ce mardi (3-0), le Sénégal a réussi ses débuts et confirme qu’il fait partie des favoris à la victoire finale. Si Nicolas Jackson y est allé de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank