Notre « Incroyable Brocante Sports » de retour les 18 et 24 mai !

Vous le saviez sûrement : l'Incroyable Brocante Sports est de retour. Mais vous ne saviez pas tout car on a prévu quelques surprises. So Foot, Dégaine et TrashTalk te proposent pas une fois mais deux fois de déambuler dans les allées de la plus incroyable brocante de sports au monde lors de deux dates, à Paris puis à Lille !

L’Incroyable Brocante Sports est de retour , mais avec pas 1 mais 2 dates pour chiner vos maillots de foot préférés et objets de sport favoris (basket, foot, tennis, cyclisme, sports US, sports olympiques…) lors de deux grandes journées façon kermesse :…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com