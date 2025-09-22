information fournie par So Foot • 22/09/2025 à 15:35

Notre classement complet du Ballon d'or 2025 a fuité

Notre classement complet du Ballon d'or 2025 a fuité

Pour les plus pressés, ceux qui veulent profiter de leur lundi pour taper un five ou regarder OM-PSG, voici en exclusivité notre classement complet du Ballon d'or 2025.

30. Alessandro Bastoni (Italie, Inter Milan)

29. Luís Henrique (Brésil, Marseille/???)…

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com