Notre classement complet du Ballon d'or 2025 a fuité
Pour les plus pressés, ceux qui veulent profiter de leur lundi pour taper un five ou regarder OM-PSG, voici en exclusivité notre classement complet du Ballon d'or 2025.
30. Alessandro Bastoni (Italie, Inter Milan)
29. Luís Henrique (Brésil, Marseille/???)…
Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer